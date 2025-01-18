الاتحاد الأوروبي يتعهد بدعم النازحين واللاجئين الأفغان

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص مبلغ مالي، قيمته 36 مليون يورو، لدعم النازحين واللاجئين الأفغان. ويهدف هذا التمويل إلى توفير خدمات الحماية الأساسية وفرص كسب العيش وغير ذلك من الدعم الحاسم لمئات الآلاف من اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا الأفغان، حسب تقارير نشرت اليوم السبت.

وأعلن موقع الاتحاد الأوروبي على الإنترنت أنه وقع اتفاقا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم النازحين الأفغان والمجتمعات المضيفة.

وبتمويل قدره 36 مليون يورو، ستفيد المبادرة اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا الأفغان.

يأتي هذا التمويل كجزء من برنامج أكبر للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 110 ملايين يورو.