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مصر تشيد بتجربة دول نهر السنغال في استغلال هذا الممر المائي

وزير الخاريجة المصري يعقد اجتماعا مع نظيرته السنغالية
18 يناير 2025 17:22

أشاد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، بالتجربة الفريدة لدول حوض نهر السنغال في استغلال هذا الممر المائي المشترك، مضيفا أنها نموذج يحتذى به.
وأعرب الوزير، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع ياسين فال وزيرة الخارجية السنغالية، عن أمله أن يتم تطبيق هذا النموذج  في منطقة حوض النيل بناء على التوافق والتشاركية ومبدأ الإخطار المسبق وعدم إحداث أي ضرر لدول المصب، مشيرا إلى أنه تم التباحث بشكل مستفيض عن قضية المياه التي تعد القضية الوجودية الأولى لمصر.
وأشار عبد العاطي إلى أنه تطرق مع الوزيرة السنغالية إلى التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية ومكافحة الإرهاب في ضوء التجربة المصرية لمكافحة الإرهاب ودور الأزهر الشريف في نشر قيم الإسلام السمح واستضافة العديد من الطلبة من السنغال في مؤسسة الأزهر الشريف.
وأوضح أنه تم التحدث أيضا في العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. 
وقال تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي، إن الوزير عبد العاطي أعرب عن اعتزاز مصر بتوافق رؤى البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية، مثمنا التنسيق القائم بين وفدى البلدين في المحافل الإقليمية والدولية لاسيما فيما يتعلق بالدفاع عن مصالح القارة الأفريقية.
وطبقا للمتحدث، تبادل الجانبان الرؤى حول الأوضاع في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، والمستجدات في منطقة القرن الأفريقي، والتطورات فى الصومال والسودان، وقضية الأمن المائي المصري. 
كما تناول الوزيران أيضا التطورات فى منطقة الشرق الأوسط، وناقشا سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك والتكامل الإقليمي، إلى جانب الملفات ذات الصلة بعمل الاتحاد الأفريقي.

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المصدر: د ب أ
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السنغال
نهر السنغال
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