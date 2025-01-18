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وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ فجر غد

مخيم للنازحين في قطاع غزة
18 يناير 2025 17:36

يدخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ غدا الأحد عند الساعة 08,30 بالتوقيت المحلي (الساعة 06,30 ت غ) بعد 15 شهرا من الحرب التي خلفت دمارا واسعا في القطاع.
وكتب ماجد الأنصاري الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، عبر منصة "اكس"، قائلا "بناءً على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء، سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الثامنة والنصف من صباح يوم الأحد 19 يناير بالتوقيت المحلي في غزة".
وأضاف المتحدث، متوجها إلى سكان قطاع غزة "نوصي الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية".
تنص المرحلة الأولى من الاتفاق، ومدتها 42 يوماً، على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخلياً إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف الإدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان رسمي للوسطاء.
ووفقاً للاتفاق، ستطلق مصلحة السجون الإسرائيلية سراح ما يقرب من 1700 معتقل فلسطيني منهم 296 محكومون بالسجن المؤبد، وذلك مقابل إطلاق سراح كل الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين في القطاع.

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المصدر: وكالات
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