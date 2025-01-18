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مصر تكشف عن عدد من سيفرج عنهم في أولى مراحل اتفاق غزة

نازحون في قطاع غزة
18 يناير 2025 21:00

كشفت مصر، التي تشارك في الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، أن أكثر من 1890 فلسطينيا معتقلا لدى إسرائيل سيفرج عنهم مقابل الإفراج عن 33 رهينة إسرائيلية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن هؤلاء المعتقلين والرهائن سيطلق سراحهم خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ومدتها 42 يوما.
ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ، غدا الأحد، في الساعة 8,30 بالتوقيت المحلي (6,30 ت غ).
وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، عن "شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر"، كما ثمّنت "الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن".
تنص المرحلة الأولى من الاتفاق على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخلياً إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف الإدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان رسمي للوسطاء.

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المصدر: وكالات
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أسرى فلسطينيون
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