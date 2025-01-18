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احتجاجات ضد حزب البديل اليميني المتطرف في ألمانيا

احتجاج ضد حزب البديل اليميني المتطرف في مدينة كارلسروه الألمانية
18 يناير 2025 22:45

تظاهر الآلاف في ساحة السوق بمدينة كارلسروه الألمانية احتجاجا على حملة انتخابية لـ حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، وفقا لما أعلنته الشرطة.
كان الاحتجاج موجها لمنشورات دعائية للحزب، صممت على شكل "تذاكر ترحيل" تشبه تذاكر الطيران. وذكرت الشرطة أن المظاهرة سارت بشكل سلمي.
كان مهاجرون دعوا إلى تنظيم المظاهرة تحت شعار "معنا بدلا من ضدنا".
وظهرت على اللافتات عبارات مثل "لا تقارب مع النازيين".
وأثارت منشورات الحزب الدعائية، التي تشبه تذاكر الطيران، والتي تستهدف "المهاجرين غير الشرعيين"، جدلا وغضبا على مستوى البلاد في بداية الأسبوع.

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وحدد تاريخ الرحلة بيوم الانتخابات البرلمانية الألمانية في 23 فبراير المقبل، وكتب على التذاكر عبارة "من: ألمانيا إلى: الموطن الآمن".
وأوضح فرع حزب البديل في ولاية بادن-فورتمبرج (جنوب غرب ألمانيا وتقع بها مدينة كارلسروه) أن هذه الحملة الانتخابية نفذها فرع الحزب في كارلسروه.
ووفقا لحزب اليسار، وزعت هذه المنشورات في صناديق بريد تخص أشخاصا من خلفيات مهاجرة. وتحقق الشرطة حاليا في الواقعة باعتبارها اشتباها في التحريض.

المصدر: د ب أ
حزب البديل من أجل ألمانيا
المهاجرون
حملة انتخابية
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