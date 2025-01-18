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غوتيريش يشدد على ضرورة احترام سيادة لبنان

غوتيريش في مؤتمر صحفي محاطا بمنسقة الأمم المتحدة في لبنان وقائد قوات اليونيفيل
18 يناير 2025 23:06

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، على ضرورة احترام سيادة لبنان وسيطرة الدولة اللبنانية على الأسلحة في مختلف أراضيها.
وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته إلى لبنان " "من الضروري أن نرى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية والانتشار المتزامن للقوات المسلحة اللبنانية في مختلف أنحاء جنوب لبنان في الإطار الزمني المتفق عليه".
وأكد أنه "لابد من احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، ولابد أن تتمتع الدولة اللبنانية بالسيطرة الكاملة على الأسلحة في مختلف أنحاء الأراضي اللبنانية".
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة التأكيد على أن "قرار مجلس الأمن رقم 1701 واضح".
ودعا كل من يتمتع بالنفوذ، "إلى ضمان الوفاء بالالتزامات. وشدد على أنه يجب استخدام الآلية التي تم إنشاؤها حديثا لمعالجة القضايا العالقة".
ودعا إلى "ضمان سلامة وأمن وحرية حركة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بشكل كامل". وأضاف غوتيريش أنه "مع وجود رئيس دولة وحكومة، بمجرد تشكيلها، سيكون لبنان في وضع يسمح له بتلبية احتياجات شعبه وبسط سلطة الدولة في جميع أنحاء أراضيه"، منبها إلى أن هناك تحديات كبيرة.
وأشار إلى أن "احتياجات إعادة البناء كبيرة، ولكنها ليست مستعصية على الحل"، مضيفا أنه "بالعمل جنبا إلى جنب مع السلطات اللبنانية والشركاء، ستكثف الأمم المتحدة دعمها للتعافي وإعادة الإعمار في جميع أنحاء لبنان".

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