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نواف سلام يدعو لتأمين عودة اللاجئين السوريين

عائلة سورية لاجئة في أحد مخيمات لبنان (أرشيفية)
19 يناير 2025 01:21

بيروت (وكالات)

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أكد المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس، الحاجة للبدء مع الأمم المتحدة في الاستعداد لعودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين في لبنان. وقال سلام، بعد لقائه أنطونيو جوتيريش، «أريد أن أشكر الأمين العام على زيارته للبنان، واسمحوا لي أن أقول لكل من لا يعرف، الأمين العام صديق قديم للبنان». وأضاف «ما أعرفه الآن هو أننا سنكون قادرين على الاعتماد على الأمين العام لحشد الدعم الدبلوماسي للتأكد من انسحاب الإسرائيليين في اليوم الذي يجب أن يكملوا فيه انسحابهم». وأشار إلى أن الأمين العام سيحشد أيضاً كل الجهود من أجل المؤتمر الذي تحدث عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس لإعادة الإعمار والذي سيعقد قريباً وسيكون له الدعم الدولي الأكبر. وأضاف: «أطرح أيضاً سؤالاً الآن مع تغير الوضع في سوريا، نحن بحاجة للبدء مع الأمم المتحدة في الاستعداد لعودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين في لبنان».

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