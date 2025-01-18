الأونروا: 4000 شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة

جنيف (وكالات)

أعلن فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن الوكالة لديها 4000 شاحنة محملة بالمساعدات، نصفها تحمل غذاء وطحيناً، جاهزة لدخول القطاع الفلسطيني. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن لديه ما يكفي من الغذاء لإطعام أكثر من مليون شخص لمدة ثلاثة أشهر. وقال لازاريني: «إذا بدأنا في إغراق غزة بالمساعدات، فقد يخفف هذا أيضاً في الواقع من هذا النوع من التوتر، لكن من الواضح أننا بحاجة أيضاً إلى وصول منظم وبلا عقبات إلى الناس».

وأضاف أن الوكالة عازمة على مواصلة العمل في غزة والضفة الغربية المحتلة بعد دخول حظر إسرائيلي على عملياتها حيز التنفيذ في 30 يناير، مؤكدا أن الأونروا هي الهيئة الوحيدة القادرة على توفير الرعاية الصحية الأساسية والتعليم في غزة.

وقالت سامانثا باور مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أمس، إنها تأمل أن تؤدي زيادة المساعدات إلى تدفق مطرد من الإغاثة الإنسانية إلى غزة. وقالت: إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لديها مخزونات جاهزة للإرسال.

وأضافت باور: «أرسلنا فريقاً من واشنطن إلى المنطقة، وهم يعملون على تحديد عدد نقاط التفتيش الإضافية التي يمكن فتحها في وقت واحد، وكيفية تمديد ساعات العمل، ومن أين يمكن الحصول على الشاحنات».

في الأثناء، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس، الاتفاق على عبور 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة يومياً منها 50 شاحنة وقود، مؤكداً استمرار بلاده في إغاثة القطاع بالتعاون مع المجتمع الدولي. وأضاف في مؤتمر صحافي: «نأمل في وصول 300 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة لأنها منطقة منكوبة»، مشدداً على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار مستداماً وأن ينفذ كل طرف التزاماته في كل من مراحل الاتفاق.

وقال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: إن المنظمة تخطط لإدخال عدد غير محدد من المستشفيات الجاهزة لدعم قطاع الصحة المدمر في غزة خلال الشهرين المقبلين.