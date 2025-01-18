الأحد 19 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تمديد توقيف رئيس كوريا الجنوبية المعزول

سيارة يعتقد أنها تنقل رئيس كوريا الجنوبية المعزول إلى السجن
19 يناير 2025 00:31

مدّدت محكمة في كوريا الجنوبية، الأحد، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.
وعلّلت محكمة في العاصمة "سول"، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ"تخوّف" من أن يعمد الأخير إلى "إتلاف أدلة" في تحقيق يطاله.
كان الرئيس الكوري الجنوبي المعزول قد مثُـل أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه.
وتناول يون الكلمة لمدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية للأنباء.
وكان محاميه قد قال، في وقت سابق، إن موكّله يأمل "بردّ الاعتبار" أمام القضاة.
وصرّح يون كاب-كون، محامي الرئيس المعزول، للصحافيين بعد انتهاء الجلسة، أن موكّله "قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية".

أخبار ذات صلة
الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يحضر جلسة استماع
تفاصيل جديدة حول حادث الطائرة المنكوبة في كوريا الجنوبية
المصدر: وكالات
يون سوك-يول
كوريا الجنوبية
توقيف
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
تنويه إلى مواطني الإمارات الموجودين في الولايات المتحدة
اليوم 21:51
تواجه سفينة تجارية خطر الغرق في مياه البحر الأحمر في أعقاب هجوم شنته جماعة الحوثي في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثيون» جمعوا ملياري دولار من الجبايات على السفن التجارية في البحر الأحمر
19 يناير 2025
فلسطيني يجلس أمام مركز لتوزيع المساعدات تابع لـ«الأونروا» جنوب غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأونروا: 4000 شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة
19 يناير 2025
الرئيس اللبناني يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة بالقصر الرئاسي في بعبدا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: مستعدون لتعبئة المجتمع الدولي لدعم للبنان
19 يناير 2025
وزير الخارجية السوري مصافحاً الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا: نتطلع إلى استعادة مقعدنا في الجامعة العربية
19 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©