ترامب يصل إلى واشنطن مع بدء احتفالات تنصيبه

وصل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى واشنطن مساء أمس السبت لحضور حفل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة‭‭ ‬‬للمرة الثانية، وذلك في ظل انخفاض غير مسبوق في درجات الحرارة.



ووصل ترامب على متن طائرة الرئاسة التي أرسلها له الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن إلى مقر الرئيس الجمهوري المنتخب في بالم بيتش في فلوريدا، حيث أعد ترامب لانتقاله للسلطة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر. ووصل ترامب برفقة زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر.



وبعد وصوله إلى مطار دالاس في ضواحي فرجينيا، توجه ترامب إلى ناديه للجولف في سترلينج بولاية فرجينيا، على مشارف واشنطن.



وسيحضر ترامب تجمعاً حاشداً لأنصاره داخل قاعة كابيتال وان أرينا في وسط واشنطن اليوم الأحد على أن يؤدي اليمين غداً الاثنين في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.



ودفعت موجة البرد القارس المتوقعة غدا الاثنين ترامب لنقل مراسم التنصيب من حديقة مبنى الكونجرس إلى داخل المقر.

ولن يتمكن أغلب الضيوف الذين يزيد عددهم على 220 ألف شخص من حضور مراسم التنصيب داخل الكونجرس.



وسيتوجه جزء منهم وهم قرابة 20 ألف فرد إلى كابيتال وان إرينا لمشاهدة البث المباشر لحفل التنصيب وما يعقبه من عروض داخل القاعة.

ومن المقرر أن يلقي ترامب خطاب التنصيب من داخل مبنى الكونجرس.



وهذه هي المرة الأولى التي تُنقل فيها هذه الفعالية الكبيرة إلى مكان مغلق منذ تنصيب رونالد ريجان رئيساً للمرة الثانية في يناير 1985.



