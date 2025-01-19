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ترامب يعد بتوقيع عدد قياسي من المراسيم الرئاسية في أول يوم له في منصبه

ترامب يعد بتوقيع عدد قياسي من المراسيم الرئاسية في أول يوم له في منصبه
19 يناير 2025 10:43

وعد دونالد ترامب السبت بأنه سيوقع عدداً قياسياً من المراسيم الرئاسية فور أدائه اليمين الدستورية الاثنين في واشنطن.
وفي مقابلة هاتفية مع شبكة إن بي سي نيوز، قال ترامب الذي سيصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة إنه لا يملك رقماً دقيقاً في ذهنه، لكنه يتوقع أن يوقع عدداً "قياسياً" من المراسيم اعتباراً من بعد ظهر الاثنين.

وعندما سألته صحافية في شبكة إن بي سي نيوز "أكثر من مئة؟"، أجاب الرئيس الجمهوري "في هذه الحدود على الأقل". وهو كان تعهد خلال حملته الانتخابية ومنذ انتخابه بالتراجع عن سياسات إدارة جو بايدن.

وكان سبق لترامب أن قال في أحد تجمعاته الانتخابية إنه "بمجرد أن أقسم اليمين سأطلق أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أميركا".
وأكد ترامب السبت أن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين - الذين يبلغ عددهم نحو 11 مليون شخص في الولايات المتحدة - "سيبدأ سريعاً جداً".

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وأضاف "لا أستطيع أن أقول في أي مدن، لأن الأمور تتغير"، وذلك بعد أن تحدث مسؤول في إدارته المستقبلية عن مدينة شيكاغو ذات الغالبية الديموقراطية.

كما أعلن ترامب الجمعة أنه قرر عدم إقامة مراسم تنصيبه خارج مبنى الكابيتول كما تقتضي التقاليد، بسبب البرد القطبي الذي سيجتاح عاصمة البلاد الاثنين. وستُقام مراسم أداء اليمين الدستورية داخل مبنى الكابيتول، للمرة الأولى منذ 40 عاماً.

المصدر: وكالات
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