بدء وقف إطلاق النار في غزة وتدفق المساعدات

دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ اليوم، والذي تمتد مرحلته الأولى لـ 42 يوماً، وذلك بعد 15 شهراً من العدوان الإسرائيلي على القطاع، فيما أعلنت الأمم المتحدة أن أولى شاحنات المساعدات دخلت القطاع.

وأعلن جوناثان ويتال، كبير مسؤولي الأراضي الفلسطينية المحتلة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، عبر منصة «إكس»، أن وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في غزة في الساعة 11:15 اليوم بتوقيت فلسطين، وبدأت أولى شاحنات الإمداد تدخل بعد 15 دقيقة.





وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في بيان، أنه تم تسليم أسماء الرهائن الثلاثة الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم للطرف الإسرائيلي، وهن ثلاث مواطنات إسرائيليات تحمل إحداهن الجنسية الرومانية وأخرى الجنسية البريطانية، فيما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان تسلم القائمة.





ومع بدء وقف إطلاق النار، بدأ آلاف النازحين العودة إلى منازلهم، واكتظت الشوارع الرئيسية في مدن القطاع المدمر بأعداد غفيرة من الفلسطينيين العائدين إلى مناطقهم، ولا سيما في الشمال، سيراً على الأقدام.





ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مسؤول بشمال سيناء، أن 300 شاحنة ضمن الدفعة الأولى من المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين وتحمل معونات إنسانية متنوعة ووقوداً، توجهت من ميناء رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم، جنوب شرق قطاع غزة، تمهيداً لإدخالها إلى القطاع.