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روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني جديد في أوكرانيا

جندي أوكراني يطلق قذائف في منطقة دونيتسك
19 يناير 2025 16:27

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على قريتين أخريين في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، في أحدث إعلان عن مكاسب ميدانية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن القوات تسيطر في الوقت الراهن على قرية "بتروبافليفكا" الواقعة بين منطقتي دونيتسك وكوراخوف وهي مراكز محورية في القتال في الأشهر الأخيرة بالمنطقة.
وأشار البيان أيضا إلى السيطرة على قرية "فريميفكا"، وهي واحدة من مجموعة من القرى الصغيرة الواقعة جنوبا في منطقة دونيتسك.
وأضافت الوزارة أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية بأسلحة عالية الدقة ردا على هجوم أوكراني على منطقة بيلغورود في جنوب روسيا بصواريخ.
وأشارت البيانات العسكرية الأوكرانية إلى القتال العنيف الدائر قرب مدينة بوكروفسك.
وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، في تقرير في وقت متأخر من الليل، أن القوات الروسية التي تحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية شنت 84 هجوما في منطقة بوكروفسك. ولا يزال القتال مستمرا في المنطقة.

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