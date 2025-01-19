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الأونروا: آلاف الشاحنات تحمل مساعدات جاهزة لدخول غزة

شاحنات عند رفح المصرية تستعد للدخول إلى قطاع غزة
19 يناير 2025 17:08

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، إن هناك 4 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية جاهزة لدخول قطاع غزة مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وتحمل هذه الشاحنات إمدادات غذائية أساسية مثل الدقيق.
وأعرب فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا عن تفاؤله بأن الهجمات على قوافل المساعدات داخل قطاع غزة قد تتراجع مع توقع تكثيف الجهود الإنسانية.
من ناحية أخرى، قالت قناة "القاهرة الإخبارية"، التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، إن نحو 160 شاحنة تحركت بالفعل عبر معبر رفح في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم.
وأضافت القناة أن من بين الشاحنات، خمس أو ست محملة بالوقود. ولم تذكر القناة ما إذا كانت الشاحنات وصلت بالفعل إلى القطاع.

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المصدر: د ب أ
الأونروا
مساعدات غذائية
مساعدات إنسانية
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