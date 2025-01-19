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سكان غزة يحتفلون ببدء سريان وقف إطلاق النار

فلسطينيون يحتفلون لوقف إطلاق النار وهم يعودون لتفقد منازلهم في غزة
19 يناير 2025 17:33

هرع آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع في أنحاء قطاع غزة مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، اليوم الأحد، بعضهم للاحتفال، والبعض الآخر لزيارة قبور الأقارب، بينما عاد كثيرون لتفقد منازلهم.
وقالت آية، وهي نازحة من مدينة غزة لجأت إلى دير البلح في وسط القطاع منذ أكثر من عام، عبر تطبيق للتراسل على الإنترنت، إنها تشعر وكأنها وجدت بعض الماء لتشربه أخيرا بعد أن تاهت في الصحراء لمدة 15 شهرا، مضيفة أنها تشعر بعودة الحياة لها مجددا.

  • احتفالات في غزة ببدء سريان وقف إطلاق النار
    احتفالات في غزة ببدء سريان وقف إطلاق النار
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وعمت الهتافات وهدير الجماهير على الرغم من تأخير دام ما يقرب من ثلاث ساعات في بدء تنفيذ الاتفاق الذي يأتي بعد 15 شهرا من الحرب المدمرة.
وأضافت آية "نحن الآن ننتظر اليوم الذي نعود فيه إلى بيتنا في مدينة غزة. سواء أكان مدمرا أم لا، الأمر لا يهم، فكابوس الموت والتجويع انتهى".

  • توزيع حلوى في الشارع ابتهاجا بوقف إطلاق النار
    توزيع حلوى في الشارع ابتهاجا بوقف إطلاق النار

وقال أحمد أبو أيهم (40 عاما)، النازح مع عائلته من مدينة غزة والمقيم في خان يونس، إن مشهد الدمار في مدينته "مروع"، مضيفا أنه في حين أن وقف إطلاق النار ربما أنقذ الأرواح، فلا وقت للاحتفالات.
وقال أبو أيهم، عبر نفس تطبيق التراسل "نتألم ألما شديدا، وحان الوقت لنعانق بعضنا البعض ونبكي".
ويمكن أن يفضي اتفاق وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره إلى إنهاء حرب غزة.
وقالت آية "انتهت الحرب لكن الحياة لن تكون أفضل بسبب الدمار والخسائر التي تكبدناها. لكن على الأقل لن يكون هناك مزيد من إراقة الدماء للنساء والأطفال، أتمنى ذلك".

المصدر: رويترز
قطاع غزة
غزة
احتفالات
وقف إطلاق النار
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