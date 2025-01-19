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قطر تدعو إلى تطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

فلسطينيون يعودون إلى منازلهم إثر سريان وقف إطلاق النار في غزة
19 يناير 2025 17:54

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد،  ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق اليوم.
كما دعا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال استقباله في العاصمة الدوحة وفدا من الفصائل الفلسطينية، إلى ضمان استمرار الاتفاق، وصولا إلى السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة.
ووفق بيان لوزارة الخارجية القطرية نشرته على موقعها الإلكتروني، جرى خلال المقابلة، استعراض مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمختلف أبعاده، ومناقشة الجوانب التنفيذية وخاصة المرتبط منها بتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات إلى القطاع وعودة النازحين إلى مناطقهم.
وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إلى استمرار الدعم القطري للفلسطينيين في قطاع غزة عبر استئناف الجسر الجوي من المساعدات ودخولها إلى القطاع ضمن ما تم الاتفاق عليه. 

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المصدر: د ب أ
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محمد بن عبد الرحمن بن جاسم
قطاع غزة
وقف إطلاق النار
غزة
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