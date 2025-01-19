ترامب يزف بشرى لمستخدمي "تيك توك" في الولايات المتحدة

زف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأحد، بشرى لمستخدمي تطبيق "تيك توك" في بلاده، البالغ عددهم 170 مليونا، بعد سريان قانون يحظر استمرار تشغيل المنصة في الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب أنه سيصدر، غدا الاثنين فور تنصيبه، مرسوما يجمّد بموجبه العمل بقانون حظر التطبيق، مقترحا أن يستحوذ مساهمون أميركيون على 50% من الفرع الأميركي للتطبيق المملوك لشركة صينية.

وفي منشور على منصّته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي" االمملوكة له، قال ترامب "أودّ أن تكون للولايات المتّحدة حصة بنسبة 50% في ملكية مشتركة"، مشيرا إلى أنّ الأمر التنفيذي الذي سيُصدره سيتيح وقتا كافيا "لنتمكّن من عقد صفقة"، علما بأنّ التطبيق بات اعتبارا من السبت غير متاح في الولايات المتّحدة.

ودخل القانون، الذي يحظر التطبيق في الولايات المتحدة وأقرّه الكونغرس في 2024، حيّز التنفيذ اليوم الأحد.

وقبيل بدء سريان القانون، بات مستخدمو "تيك توك" في الولايات المتّحدة، أمس السبت، يتلقون لدى محاولتهم الدخول إلى التطبيق الرسالة الآتية "لقد تم تطبيق قانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة. هذا يعني أنه لم يعد بإمكانكم استخدام تيك توك في الوقت الحالي".

ويلحظ القانون إمكان أن يرجئ الرئيس الأميركي لمدة 90 يوما تنفيذ الحظر من أجل إتاحة الوقت أمام العثور على مشتر للفرع الأميركي للتطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية.

ورفضت الشركة الصينية، حتى الآن، بيع فرعها الأميركي.

وأصبح "تيك توك"، الذي أطلق قبل عشر سنوات فقط، تطبيقا لا غنى عنه للغالبية الكبيرة من مستخدمي الإنترنت اليافعين.

ودعا ترامب مزوّدي الإنترنت ومتاجر التطبيقات في الولايات المتّحدة إلى إعادة إتاحة التطبيق في الحال، مطمئنا إياهم إلى أنّ الأمر التنفيذي الذي سيصدره، غدا الاثنين، سيعفيهم من أيّ عقوبة قد تفرض عليهم بسبب خرقهم للقانون.

وينصّ القانون، الذي يحظر تيك توك، على فرض غرامة باهظة للغاية على كلّ مزوّد خدمة إنترنت ومتجر تطبيقات يخرق هذا القانون، إذ تصل قيمة هذه الغرامة بالنسبة لمتاجر التطبيقات إلى خمسة آلاف دولار أميركي عن كلّ مستخدم.