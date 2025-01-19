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زيلينسكي يطالب بإمداد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي

زيلينسكي يطالب بإمداد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي
20 يناير 2025 01:33

كييف (الاتحاد) 

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جدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، دعوته للحلفاء الغربيين، إلى تزويد بلاده بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي الأميركية من طراز «باتريوت»، بعد أسبوع شهد أكثر من ألف هجوم جوي روسي على أوكرانيا. 
وقال زيلينسكي: «نحن بحاجة إلى الدعم القوي من شركائنا»، معتبراً أن «المزيد من أنظمة باتريوت لأوكرانيا يعني حماية أكبر للحياة». 
وقال زيلينسكي إن روسيا شنت هجمات على أوكرانيا باستخدام أكثر من 660 قنبلة انزلاقية ونحو 550 طائرة مسيرة ونحو 60 صاروخاً خلال الأسبوع الماضي. وأضاف زيلينسكي أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 33 صاروخا، من بينها صواريخ باليستية، وأكثر من 300 طائرة مسيرة.

فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
روسيا
الدفاع الجوي
كييف
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