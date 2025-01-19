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ترامب يعتزم زيارة المنطقة المنكوبة في لوس أنجلوس

أميركيان يتفقدان أطلال منزل دمرته الحرائق في لوس أنجلوس (أ ف ب)
20 يناير 2025 01:33

لوس أنجلوس (الاتحاد)  

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مع تراجع حدة الرياح في لوس أنجلوس في عطلة نهاية الأسبوع، أتيح لفرق الإطفاء الاستراحة قليلاً في كفاحهم ضد الحرائق الهائلة المشتعلة في المدينة ومحيطها، لكن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون اشتداد الرياح مجدداً اعتباراً من اليوم.
وتوقع خبير الأرصاد الجوية دانييل سوين أن تشتد الرياح من الاثنين إلى الأربعاء مؤجّجة الحرائق. وحذر من مواجهة “فترة خطر جديدة”، لافتاً إلى أن الأيام الستة أو السبعة المقبلة قد لا تشهد أمطاراً على الإطلاق.
وبينما يواصل آلاف من عناصر الإطفاء العمل على مدار الساعة للسيطرة على الحرائق المدمرة، قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنه يعتزم زيارة المنطقة المنكوبة بعد تنصيبه الاثنين، “ربما في أواخر هذا الأسبوع”.
وكان ترامب قد شن هجوماً على المسؤولين الديموقراطيين في ولاية كاليفورنيا واتهمهم بعدم الكفاءة في إدارة الحرائق المستعرة في لوس أنجلوس، ودعاه حاكم الولاية غافين نيوسوم إلى معاينة الجهود المبذولة بنفسه.
وما زال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين، بينما قضى 27 شخصا على الأقل جراء الحرائق في ألتادينا في شمال لوس أنجليس، وفي حي باسيفيك باليسايدس الراقي في الجانب الغربي من المدينة.

ترامب
دونالد ترامب
لوس أنجلوس
الولايات المتحدة
حرائق الغابات
حرائق لوس أنجلوس
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