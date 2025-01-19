الإثنين 20 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قوة إسرائيلية تداهم عدة منازل في جنوب لبنان

أرشيفية
20 يناير 2025 01:32

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قرقاش: حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
مسؤولون أمميون لـ«الاتحاد»: هدنة غزة نقطة بداية في طريق طويل للتعافي

داهمت قوة إسرائيلية، أمس، عدة منازل في بلدة «حولا»، بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، وسط إطلاق نار كثيف.
وأفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، بأن «قوة إسرائيلية ترافقها دبابة ميركافا وناقلة جند من نوع نامير، داهمت بعض المنازل في الأطراف الغربية لبلدة حولا، وسط إطلاق نار كثيف».
وأوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية انسحبت لاحقاً إلى الأطراف الشرقية للبلدة، دون ذكر تفاصيل أكثر.
ومنذ 27 نوفمبر 2024، يسود وقف إطلاق النار الذي أنهى قصفاً متبادلاً بين إسرائيل و«حزب الله» بدأ في 8 أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024.
وبحسب الاتفاق، تنسحب إسرائيل تدريجياً خلال مهلة مدتها 60 يوماً من المناطق التي سيطرت عليها في لبنان أثناء الحرب، على أن تنتشر قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

إسرائيل
فلسطين
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
جنوب لبنان
آخر الأخبار
قرقاش: حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
الأخبار العالمية
قرقاش: حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
20 يناير 2025
مسؤولون أمميون لـ«الاتحاد»: هدنة غزة نقطة بداية في طريق طويل للتعافي
الأخبار العالمية
مسؤولون أمميون لـ«الاتحاد»: هدنة غزة نقطة بداية في طريق طويل للتعافي
20 يناير 2025
شاحنات المساعدات عند معبر رفح تمهيداً لدخولها غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تدفق المساعدات إلى غزة بعد سريان وقف إطلاق النار
20 يناير 2025
أميركيان يتفقدان أطلال منزل دمرته الحرائق في لوس أنجلوس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يعتزم زيارة المنطقة المنكوبة في لوس أنجلوس
20 يناير 2025
بايدن يقضي يومه الأخير في ساوث كارولينا
الأخبار العالمية
بايدن يقضي يومه الأخير في ساوث كارولينا
20 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©