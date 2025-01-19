والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس تصل سوريا للبحث عن ابنها

دمشق (وكالات)

وصلت ديبورا تايس والدة الصحفي الأميركي المفقود أوستن تايس إلى سوريا لمواصلة البحث عن ابنها الذي اختفى في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن.

وقال نزار زاكا، الذي يدير منظمة «مساعدة الرهائن العالمية»: إن ديبورا وصلت دمشق السبت، حيث ستلتقي مع مسؤولين سوريين. وأضاف أنها ترغب في أن تكون في سوريا عندما يتولى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه اليوم الاثنين، وذلك لكي يتذكر المسؤولون الأميركيون قضية ابنها. وأشار زاكا إلى أن «الأم ترغب أيضاً في أن تكون في سوريا لتشاطر الشعب السوري والأمهات السوريات اللاتي فقدن أحبائهن آلامهن».

وفقد أوستن تايس في سوريا منذ عام 2012، وفي الشهر الماضي، قال الرئيس جو بايدن، إن إدارته تعتقد أن تايس على قيد الحياة، وأضاف أنه ملتزم بإعادته إلى الوطن. ومع ذلك، اعترف أيضاً قائلاً: «ليس لدينا دليل مباشر حول حالته».