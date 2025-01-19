الإثنين 20 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس تصل سوريا للبحث عن ابنها

والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس تصل سوريا للبحث عن ابنها
20 يناير 2025 01:32

دمشق (وكالات)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: 200 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ ديسمبر
8 قتلى وجرحى بانفجار ألغام من مخلفات الحرب في حلب واللاذقية

وصلت ديبورا تايس والدة الصحفي الأميركي المفقود أوستن تايس إلى سوريا لمواصلة البحث عن ابنها الذي اختفى في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن.
وقال نزار زاكا، الذي يدير منظمة «مساعدة الرهائن العالمية»: إن ديبورا وصلت دمشق السبت، حيث ستلتقي مع مسؤولين سوريين. وأضاف أنها ترغب في أن تكون في سوريا عندما يتولى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه اليوم الاثنين، وذلك لكي يتذكر المسؤولون الأميركيون قضية ابنها.  وأشار زاكا إلى أن «الأم ترغب أيضاً في أن تكون في سوريا لتشاطر الشعب السوري والأمهات السوريات اللاتي فقدن أحبائهن آلامهن». 
وفقد أوستن تايس في سوريا منذ عام 2012، وفي الشهر الماضي، قال الرئيس جو بايدن، إن إدارته تعتقد أن تايس على قيد الحياة، وأضاف أنه ملتزم بإعادته إلى الوطن. ومع ذلك، اعترف أيضاً قائلاً: «ليس لدينا دليل مباشر حول حالته».

دمشق
سوريا
آخر الأخبار
قرقاش: حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
الأخبار العالمية
قرقاش: حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
20 يناير 2025
مسؤولون أمميون لـ«الاتحاد»: هدنة غزة نقطة بداية في طريق طويل للتعافي
الأخبار العالمية
مسؤولون أمميون لـ«الاتحاد»: هدنة غزة نقطة بداية في طريق طويل للتعافي
20 يناير 2025
شاحنات المساعدات عند معبر رفح تمهيداً لدخولها غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تدفق المساعدات إلى غزة بعد سريان وقف إطلاق النار
20 يناير 2025
أميركيان يتفقدان أطلال منزل دمرته الحرائق في لوس أنجلوس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يعتزم زيارة المنطقة المنكوبة في لوس أنجلوس
20 يناير 2025
بايدن يقضي يومه الأخير في ساوث كارولينا
الأخبار العالمية
بايدن يقضي يومه الأخير في ساوث كارولينا
20 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©