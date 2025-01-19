8 قتلى وجرحى بانفجار ألغام من مخلفات الحرب في حلب واللاذقية

دمشق (الاتحاد)

قُتل وأُصيب 8 مدنيين خلال اليومين الماضيين نتيجة لانفجار ألغام أرضية من مخلفات الحرب في ريفي حلب واللاذقية. وقال الدفاع المدني السوري أمس، إن مدنيين اثنين لقيا حتفهما من جراء انفجار لغم أرضي في أثناء وجودهما في الأراضي الزراعية والحراجية بقرية «القرميل» في منطقة «جبل الأكراد» بريف اللاذقية. وفي سياق متصل، أصيب 8 مدنيين، بينهم طفلان، بجروح بعضها خطيرة، بحادثتي انفجار ألغام في ريف حلب، وفق ما أفاد به الدفاع المدني.

ووقعت الحادثة الأولى في قرية «تويس» بريف مدينة الباب، وأسفرت عن إصابة شابين بجروح خطيرة، من بينها بتر أطراف سفلية.

أما الحادثة الثانية، فقد وقعت في قرية «زويان» وأسفرت عن إصابة 4 مدنيين بجروح وكسور.