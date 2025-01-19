"تيك توك" يستأنف العمل في الولايات المتحدة

قال تطبيق "تيك توك"، اليوم الأحد، إن خدماته في الولايات المتحدة عادت للعمل بعد أن قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنه سيسمح بإعادة المنصة داخل البلاد بعد تأديته اليمين غدا الاثنين.

وجاء بيان "تيك توك" بعد أن قال مستخدمون أميركيون إنهم تمكنوا من الدخول على موقع الخدمة.

وقال التطبيق، في بيان "تيك توك يعاود عمله بالاتفاق مع مزودي خدماتنا".

وشكر البيان ترامب "على تقديم الوضوح والتطمينات اللازمة لمزودي الخدمة لدينا بأنهم لن يواجهوا أي عقوبات جراء توفير تيك توك لأكثر من 170 مليون أميركي والسماح لأكثر من سبعة ملايين شركة صغيرة بالعمل".

وتوقف التطبيق عن العمل في الولايات المتحدة، في وقت متأخر أمس السبت، قبل سريان قانون بإغلاقه.

وقال ترامب إنه سيمدد "الفترة الزمنية، قبل سريان قانون حظر التطبيق، حتى نتمكن من إبرام صفقة لحماية أمننا القومي".

وكتب، في منشور على "تروث سوشيال" المملوك له، يقول "أود أن يكون للولايات المتحدة حصة ملكية بنسبة 50 بالمئة في مشروع مشترك. بتنفيذ ذلك، ننقذ تيك توك ونحافظ عليه في أيد أمينة ونسمح له بالظهور".

وقال ترامب إن الأمر التنفيذي سيحدد أنه لن تكون هناك مسؤولية على أي شركة ساعدت في بقاء خدمة "تيك توك" قبل إصدار الأمر.