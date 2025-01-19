الإثنين 20 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: الحرب أعادت التنمية في غزة 69 عاماً إلى الوراء

الأمم المتحدة: الحرب أعادت التنمية في غزة 69 عاماً إلى الوراء
20 يناير 2025 01:32

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قرقاش: حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
مسؤولون أمميون لـ«الاتحاد»: هدنة غزة نقطة بداية في طريق طويل للتعافي

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن تقديراته تشير إلى أن الصراع في غزة تسبب في تراجع جهود التنمية بالقطاع 69 عاماً.
وأكد البرنامج، في بيان، التزامه بدعم الاستجابة الإنسانية في غزة، وطالب بتهيئة الظروف لاستئناف الخدمات والأنشطة الاقتصادية بالقطاع.
وشدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أنه سيكثف جهوده لاستعادة سبل العيش وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في غزة.
بدورها، قالت إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة: إن وقف إطلاق النار الذي بدأ في قطاع غزة أمس، يوفر فرصة من أجل لم شمل الأسر والبدء بإعادة بناء «الحياة المحطمة».
ولفتت بوب في منشور على منصة «إكس»، إلى الاحتياجات الإنسانية الهائلة في قطاع غزة.
وأضافت أن وقف إطلاق النار في غزة يوفر فرصة لإعادة توحيد الأسر والبدء في إعادة بناء الحياة المحطّمة.
وعن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، قالت بوب: «الأمر يتطلب جهوداً عاجلة وموحدة ودعماً واسع النطاق على جميع المستويات».

الأمم المتحدة
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
فلسطين
إسرائيل
آخر الأخبار
قرقاش: حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
الأخبار العالمية
قرقاش: حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
20 يناير 2025
مسؤولون أمميون لـ«الاتحاد»: هدنة غزة نقطة بداية في طريق طويل للتعافي
الأخبار العالمية
مسؤولون أمميون لـ«الاتحاد»: هدنة غزة نقطة بداية في طريق طويل للتعافي
20 يناير 2025
شاحنات المساعدات عند معبر رفح تمهيداً لدخولها غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تدفق المساعدات إلى غزة بعد سريان وقف إطلاق النار
20 يناير 2025
أميركيان يتفقدان أطلال منزل دمرته الحرائق في لوس أنجلوس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يعتزم زيارة المنطقة المنكوبة في لوس أنجلوس
20 يناير 2025
بايدن يقضي يومه الأخير في ساوث كارولينا
الأخبار العالمية
بايدن يقضي يومه الأخير في ساوث كارولينا
20 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©