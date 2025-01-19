الأمم المتحدة: الحرب أعادت التنمية في غزة 69 عاماً إلى الوراء

غزة (الاتحاد)

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن تقديراته تشير إلى أن الصراع في غزة تسبب في تراجع جهود التنمية بالقطاع 69 عاماً.

وأكد البرنامج، في بيان، التزامه بدعم الاستجابة الإنسانية في غزة، وطالب بتهيئة الظروف لاستئناف الخدمات والأنشطة الاقتصادية بالقطاع.

وشدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أنه سيكثف جهوده لاستعادة سبل العيش وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في غزة.

بدورها، قالت إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة: إن وقف إطلاق النار الذي بدأ في قطاع غزة أمس، يوفر فرصة من أجل لم شمل الأسر والبدء بإعادة بناء «الحياة المحطمة».

ولفتت بوب في منشور على منصة «إكس»، إلى الاحتياجات الإنسانية الهائلة في قطاع غزة.

وأضافت أن وقف إطلاق النار في غزة يوفر فرصة لإعادة توحيد الأسر والبدء في إعادة بناء الحياة المحطّمة.

وعن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، قالت بوب: «الأمر يتطلب جهوداً عاجلة وموحدة ودعماً واسع النطاق على جميع المستويات».