تدفق المساعدات إلى غزة بعد سريان وقف إطلاق النار

غزة (الاتحاد)

تدفقت المساعدات إلى قطاع غزة بعد بدء تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، فيما أعلنت «الأونروا» امتلاكها 4 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات جاهزة لدخول القطاع.

وكتب جوناثان ويتال، كبير مسؤولي الأراضي الفلسطينية المحتلة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أن «وقف إطلاق نار دخل أخيراً حيز التنفيذ في غزة، وبدأت أولى شاحنات الإمداد تدخل بعد 15 دقيقة بالكاد على ذلك».

وأكد ويتال أن «الشركاء الإنسانيين بذلوا جهداً كبيراً في الأيام الأخيرة، تحضيراً لتوزيع مساعدات هائلة في كل أنحاء قطاع غزة».

من جهته، كتب توم فليتشر رئيس «أوتشا» على منصة «إكس»: «نحتاج إلى أن تشدد الدول ذات التأثير على إسرائيل وحماس والمجموعات المسلحة التي هاجمت شاحناتنا على تمكيننا من إيصال هذه المساعدة الحيوية لمن هم في حاجة إليها».

من جانبه، أعلن برنامج الغذاء العالمي بدء دخول شاحناته التي تحمل مواد غذائية القطاع من معبري كرم أبو سالم وزيكيم الخاضعين للسيطرة الإسرائيلية.

وأوضح أن الشاحنات الأولى لغزة حملت دقيق القمح وطروداً غذائية جاهزة للأكل.

وشدد على أن وقف إطلاق النار بالقطاع أمر بالغ الأهمية للاستجابة الإنسانية، ويجب ضمان السلامة ووصول المساعدات.

وشهد معبرا «العوجة» و«كرم أبو سالم» أيضاً دخول 12 شاحنة محملة بالوقود و4 شاحنات غاز.

ومعبر «العوجة»، المعروف باسم «نيتسانا» في إسرائيل، يقع على بعد نحو 40 كيلومتراً إلى الجنوب من معبر رفح، وهو المعبر الرئيسي بين مصر وقطاع غزة.

أما معبر «كرم أبو سالم»، فهو المعبر التجاري الرئيسي لقطاع غزة، وكان يستخدم قبل اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، ممراً لعبور النسبة الأكبر من حمولات الشاحنات المتوجهة إلى غزة.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على دخول 600 شاحنة للقطاع، بينها 50 محملة بالوقود. ونشرت وسائل الإعلام المصرية لقطات لعبور شاحنات المساعدات إلى داخل القطاع، من خلال معبر رفح البري.

وذكرت أن هذه هي «أكبر قافلة مساعدات إنسانية تدخل من معبر رفح منذ هجمات السابع من أكتوبر 2023».

بدورها، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، امتلاكها 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة، وسط بدء سريان اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وقالت الوكالة على منصة «إكس»: «لدى الأونروا 4 آلاف شاحنة محملة بمساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة، نصفها يحمل الغذاء والدقيق». وأوضحت أن مفوض الوكالة فيليب لازاريني، قال: إن «الهجمات على قوافل المساعدات في قطاع غزة، قد تنخفض مع دخول الإغاثة الإنسانية عقب وقف إطلاق النار».

وتعطل دخول المساعدات الإغاثية من معبر رفح عقب احتلال إسرائيل في مايو 2024 الجانب الفلسطيني منه، واتجهت المساعدات للعبور عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل.