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قرقاش: حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

قرقاش: حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
20 يناير 2025 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الوقت حان لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذلك مع بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أمس.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، في رسالة نشرها باللغة الإنجليزية عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «لقد انتهت أخيراً أشهر من الموت والدمار في غزة، فلنصلي من أجل السلام، كان الأمر الأكثر إثارة للغضب هو سماع عبارة (وفقاً لوزارة الصحة في غزة، التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين)، كما تفعل القنابل أثناء الحرب». وأضاف: «لقد حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة».

أنور قرقاش
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فلسطين
غزة
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