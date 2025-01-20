ترامب عشية تنصيبه: سأتصرف بسرعة وقوة غير مسبوقتين

وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الأحد خلال تجمع جماهيري أخير عشية أدائه اليمين الدستورية، بالتحرك "بسرعة وقوة غير مسبوقة" لـ"وقف الهجرة عند حدود الولايات المتحدة".

وقال الرئيس الجمهوري المنتخب أمام آلاف من مؤيديه الذين تجمعوا في قاعة للرياضة والحفلات "لقد انتصرنا!"، مضيفاً "نحن نحب الانتصار، أليس كذلك؟".



ووعد ترامب بموجة من المراسيم في أول يوم له في منصبه، مع التركيز خصوصاً على مكافحة الهجرة غير النظامية، وهو أحد المحاور الرئيسية لحملته الانتخابية.



وثمة إجراء آخر متوقع هو العفو عن أشخاص دينوا باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 في محاولة لمنع التصديق على انتخاب جو بايدن. وفي خطاب مطول، أكد ترامب لأنصاره أنهم سيكونون "سعداء جداً" بالقرار الذي سيتخذه في هذا الشأن الاثنين.



ووسط التصفيق، شدّد ترامب الأحد أيضاً على ضرورة "إنقاذ تيك توك"، بعد ساعات قليلة على وعده بأن يُعلِّق تطبيق قانونٍ يُحظّر هذه المنصّة التي تعذّر الوصول إليها موقتاً لساعات عدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وقال ترامب الذي سيصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة إن لا عدد دقيقاً في ذهنه، لكنه يتوقع أن يوقع عدداً "قياسياً" من المراسيم اعتباراً من بعد ظهر الاثنين.