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مدينة روسية تسجل أعلى درجة حرارة منذ خمسة عقود

مدينة روسية تسجل أعلى درجة حرارة منذ خمسة عقود
20 يناير 2025 09:20

سجلت مدينة فلاديفوستوك الروسية، الأحد، أعلى درجة حرارة منذ أكثر من خمسة عقود، حيث ارتفعت درجة حرارة الهواء إلى 2.8 درجة مئوية، محطمة الرقم القياسي السابق الذي سُجل في عام 1969.

 وقالت خدمة الأرصاد الجوية المحلية "بريمغيدروميت" ، في بيان، أورده موقع "روسيا اليوم" ، إن الرقم القياسي الجديد تجاوز الرقم السابق البالغ 2.0 درجة مئوية، والذي ظل صامدا لأكثر من 50 عاماً.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن مثل هذه الارتفاعات في درجات الحرارة خلال شهر يناير تعتبر نادرة في فلاديفوستوك، التي تشتهر بمناخها البارد خلال فصل الشتاء.

 

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وكان يوم أمس دافئاً بشكل استثنائي في القرن الحادي والعشرين فقط في عام 2010، عندما وصلت درجة الحرارة إلى 0.4 درجة مئوية.

 

وعادة ما تشهد المدينة درجات حرارة دنيا تتراوح بين -10 و-16 درجة مئوية في هذا الوقت من العام، مع درجات قصوى تصل إلى -4 و-9 درجات مئوية. 

 

ومع ذلك، كانت السنوات 2006 و2008 و2021 من أبرز السنوات التي شهدت انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة، حيث وصلت إلى -20 و-23 درجة مئوية.

المصدر: وام
روسيا
درجات الحرارة
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