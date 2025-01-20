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بوتين يوجه رسائل لترامب بشأن "النووي" وأوكرانيا

بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسي
20 يناير 2025 18:56

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، رسائل إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قبل ساعات من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.
هنأ بوتين، خلال اجتماع مع مجلس الأمن الروسي، ترامب مضيفا أنه "منفتح على الحوار" مع الإدارة الأميركية الجديدة بشأن أوكرانيا والأسلحة النووية.
زأكد الرئيس الروسي أنه مستعد للحوار بشأن أوكرانيا لتحقيق "سلام دائم"، بعد ثلاث سنوات على بدء الأزمة.
وقال بوتين، خلال الاجتماع الذي بثه التلفزيون الروسي "نحن منفتحون أيضا على الحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة" بشأن أوكرانيا وإنه يريد ضمان السلام الدائم بدلا من وقف قصير لإطلاق النار.
وأضاف "أما بالنسبة لحل الوضع، فأود أن أؤكد أن الهدف لا ينبغي أن يكون هدنة قصيرة ... بل سلام دائم يقوم على احترام المصالح المشروعة للجميع".

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المصدر: وكالات
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