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تنزانيا: ظهور فيروس "ماربورج" في البلاد

فيروس ماربورج
20 يناير 2025 19:08

أكدت سامية صولوحو حسن، رئيسة تنزانيا، اليوم الاثنين، تفشي فيروس "ماربورج" في شمال غرب البلاد مع تأكيد وجود حالة إصابة واحدة حتى الآن.
وقالت حسن، في مؤتمر صحفي حضره أيضا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في دودوما، وهي بلدة في وسط البلاد، "الاختبارات المعملية، التي أُجريت في مختبر كابايلي المتنقل في كاجيرا والتي تأكدت لاحقا في دار السلام، كشفت إصابة مريض واحد بفيروس ماربورج".
كانت منظمة الصحة العالمية حذّرت، الثلاثاء الماضي، عن احتمال تفشي مرض فيروس ماربورج في تنزانيا والتسبّب بثماني وفيات، محذّرة من أنّ خطر تفشّي الفيروس في البلد الأفريقي والدول المجاورة له "مرتفع".
يأتي هذا التحذير بعد أقلّ من شهر من إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشّي فيروس ماربورج لمدة ثلاثة أشهر في رواندا المجاورة، ممّا أسفر عن وفاة 15 شخصا.

المصدر: وكالات
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تنزانيا: ظهور فيروس "ماربورج" في البلاد
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