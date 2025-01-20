بايدن يستقبل ترامب قبل بدء مراسم التنصيب

استقبل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، اليوم الاثنين، نظيره المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض لتناول الشاي قبل بدء مراسم التنصيب، في إطار الحفاظ على تقاليد الانتقال السلمي للسلطة.

وتبادل الجانبان التحية على سجادة حمراء، حيث التقطت الصور لهما قبل اجتماع خاص لتناول الشاي والقهوة. وقال بايدن لترامب، بعد خروجه من السيارة "مرحبا في منزلك".

وتأبط بايدن ذراع ترامب لمرافقته إلى داخل القصر.

وقبيل مغادرته البيت الأبيض في نهاية فترة رئاسته، نشر بايدن صورة التقطها لنفسه هو وزوجته جيل.

وكتب بايدن على منصة "اكس": "صورة سيلفي جديدة من أجل الرحلة، نحبك يا أميركا".

يظهر في الصورة بايدن وزوجته جيل وهما يبتسمان على خلفية حديقة تغطيها الثلوج في البيت الأبيض.