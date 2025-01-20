زلزال قوي يهز تايوان

أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب تايوان.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن ثلاثة أشخاص لا يزالون عالقين بين أنقاض منزلهم المنهار في جنوب الجزيرة.

ووقع الزلزال، الذي تسبب بارتجاج المباني في مدينة تايبيه، عند الساعة 16,17 بتوقيت غرينيتش على بعد 12 كيلومترا شمال إقليم يوجينغ في جنوب تايوان.

غالبا ما تضرب زلازل تايوان بسبب موقعها عند نقطة التقاء صفيحتين تكتونيتين بالقرب من المنطقة المعروفة بـ"حزام النار" في المحيط الهادئ التي تعدّ، بحسب المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، الأكثر نشاطا زلزاليا.

يعود آخر زلزال كبير في تايوان إلى أبريل 2024 وقد بلغت قوّته 7,4 درجات وكان الأقوى منذ 25 عاما، بحسب السلطات.

وقضى في الزلزال 17 شخصا على الأقلّ وتسبّب في انزلاقات للتربة وأضرار في مبان.



