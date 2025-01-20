ترامب يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة

أدى دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، اليوم الاثنين، متعهدا بشن سلسلة من الأوامر الفورية بشأن عدد من المواضيع أبرزها الهجرة.

ورفع ترامب إحدى يديه في الهواء ووضع الأخرى على الكتاب المقدس.

وأدى الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة اليمين الدستورية رسميًا تحت القاعة المستديرة الضخمة في مبنى الكابيتول (الكونغرس) الأميركي.

وقال ترامب، في خطاب ألقاه بعيد تنصيبه، إن "عصر الولايات المتحدة الذهبي بدأ الآن". وأكد "من اليوم فصاعدا، ستزدهر بلادنا وستُحترم في كل أرجاء العالم"، معتبرا أن "مرحلة أفول الولايات المتحدة انتهت".

وأضاف "سأضع ببساطة أمريكا أولا".

كان ترامب الجمهوري والرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته جو بايدن قد استقلا، موكبا إلى مبنى الكابيتول، حيث أقيمت المراسم داخل المبنى، بحضور حشد أصغر بكثير، لأول مرة منذ عقود بسبب الطقس البارد.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل بايدن وزوجته جيل، ترامب وزوجته ميلانيا لتناول الشاي في البيت الأبيض.