الإثنين 20 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة

ترامب يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة
20 يناير 2025 21:16

أدى دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، اليوم الاثنين، متعهدا بشن سلسلة من الأوامر الفورية بشأن عدد من المواضيع أبرزها الهجرة.
ورفع ترامب إحدى يديه في الهواء ووضع الأخرى على الكتاب المقدس.
وأدى الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة اليمين الدستورية رسميًا تحت القاعة المستديرة الضخمة في مبنى الكابيتول (الكونغرس) الأميركي.
وقال ترامب، في خطاب ألقاه بعيد تنصيبه، إن "عصر الولايات المتحدة الذهبي بدأ الآن". وأكد "من اليوم فصاعدا، ستزدهر بلادنا وستُحترم في كل أرجاء العالم"، معتبرا أن "مرحلة أفول الولايات المتحدة انتهت".
وأضاف "سأضع ببساطة أمريكا أولا".
كان ترامب الجمهوري والرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته جو بايدن قد استقلا، موكبا إلى مبنى الكابيتول، حيث أقيمت المراسم داخل المبنى، بحضور حشد أصغر بكثير، لأول مرة منذ عقود بسبب الطقس البارد.
وفي وقت سابق اليوم، استقبل بايدن وزوجته جيل، ترامب وزوجته ميلانيا لتناول الشاي في البيت الأبيض.

أخبار ذات صلة
أبرز ما جاء في خطاب ترامب بعيد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة
منصور بن زايد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
اليمين الدستورية
التنصيب
الرئيس الأميركي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
اليوم 22:13
منصور بن زايد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
علوم الدار
منصور بن زايد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
اليوم 22:16
ترامب يلقي خطابا بعيد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة
الأخبار العالمية
أبرز ما جاء في خطاب ترامب بعيد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة
اليوم 22:32
رئيس الدولة يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
اليوم 21:51
محمد بن راشد: نهيان بن مبارك قائد وطني عاصر الآباء المؤسسين وشارك في بناء نهضة الدولة
علوم الدار
محمد بن راشد: نهيان بن مبارك قائد وطني عاصر الآباء المؤسسين وشارك في بناء نهضة الدولة
اليوم 21:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©