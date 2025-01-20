أبرز ما جاء في خطاب ترامب بعيد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة

ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خطابا بعد مراسم أدائه اليمين الدستورية وتنصيبه، اليوم الاثنين، داخل الكابيتول (مبنى الكونغرس) في واشنطن.

أبرز ما جاء في خطاب ترامب:

الهجرة

قال ترامب إنه سيعلن الهجرة غير القانونية حالة طوارئ وطنية، ويرسل قوات إلى الحدود الأميركية المكسيكية ويعيد سياسة "البقاء في المكسيك" كجزء من حملة شاملة على الهجرة.

وأضاف أنه سيسعى إلى وقف جميع عمليات الدخول غير القانونية وإلى احتجاز جميع المهاجرين الذين يتم القبض عليهم وهم يعبرون بشكل غير قانوني.

الطاقة

أعلن الرئيس الأميركي الجديد أنه سيعلن على الفور حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة، ووعد ببناء الاحتياطيات الاستراتيجية وتصدير الطاقة إلى أرجاء العالم.

وأضاف "سنصبح أمة غنية مرة أخرى، وهذا الذهب السائل تحت أقدامنا سيساعدنا على تحقيق ذلك".

التجارة

أكد ترامب أنه سيفرض تعريفات جمركية وضرائب على الدول لإثراء الأميركيين، ووعد بإصلاح نظام التجارة، وقال إن الولايات المتحدة ستنشئ "خدمة للإيرادات الخارجية".

وأوضح "ننشئ خدمة الإيرادات الخارجية لجمع جميع التعريفات الجمركية والرسوم والإيرادات. ستكون مبالغ هائلة من المال تتدفق إلى خزانتنا، قادمة من مصدر أجنبي".

وأكد "سأباشر، على الفور، إصلاح نظامنا التجاري لحماية العمال والعائلات الأميركية". وأضاف "بدلا من فرض ضرائب على مواطنينا لإثراء دول أخرى، سنفرض رسوما جمركية وضرائب على دول أجنبية لإثراء مواطنينا".

قناة بنما

وأضاف أن الولايات المتحدة ستسترد قناة بنما، لكنه لم يخض في تفاصيل خلال خطابه. وأضاف "جرى انتهاك غرض اتفاقنا وروح معاهدتنا تماما".

قبيل عودته إلى السلطة، قال ترامب مرارا إنه يريد استعادة قناة بنما التي بنتها الولايات المتحدة وافتُتحت في العام 1914.

وانتقد الصفقة التي أبرمها الرئيس آنذاك جيمي كارتر في العام 1977، والتي أسفرت عن نقل السيطرة على القناة إلى بنما في العام 1999.

الفضاء

تعهد ترامب بإرسال رجال فضاء إلى كوكب المريخ.