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رئيس بنما يرد على ترامب

رئيس بنما خوسيه راول مولينو
21 يناير 2025 01:02

رفضت بنما، الاثنين، تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهّد فيها "استعادة" قناة بنما، مشدّدة على أن الممر المائي سيبقى تحت سيطرتها.
وجاء في بيان لرئيس بنما خوسيه راول مولينو، على شبكة للتواصل الاجتماعي "أرفض بالكامل كلام الرئيس دونالد ترامب".
وشدّد على أن "القناة بنمية وستبقى كذلك".
وقال مولينو "لا حضور لأي من بلدان العالم ولا تدخل".
بنت الولايات المتحدة القناة وافتتحت في العام 1914.
وسلّمت إلى بنما في 31 ديسمبر 1999 بموجب معاهدات وقّعت في سبعينيات القرن الماضي في عهد الرئيس جيمي كارتر والزعيم القومي البنمي عمر توريخوس.

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خوسيه راول مولينو
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