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بايدن يعفو عن مسؤولين ضمن قرار اليوم الأخير

بايدن يعفو عن مسؤولين ضمن قرار اليوم الأخير
21 يناير 2025 01:56

واشنطن (وكالات)

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أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، عفواً رئاسياً استباقياً على أشخاص، بينهم رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية السابق الجنرال مارك ميلي، والمستشار الخاص السابق للبيت الأبيض لشؤون «كوفيد-19» أنتوني فاوتشي. وشمل العفو أيضاً أعضاء لجنة التحقيق في الهجوم على الكونغرس يوم السادس من يناير 2021، فضلاً عن عناصر شرطة واشنطن الذين أدلوا بشهادات أمام تلك اللجنة.
القرار الذي صدر في اليوم الأخير لولاية بايدن التي انتهت أمس، بعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يستبق أي تحقيقات أو متابعات قضائية يمكن للحاصلين على العفو أن تشملهم في عهد الرئيس الجديد. وقال الرئيس بايدن مبرراً قراره «هؤلاء الموظفون العامون خدموا أمتننا بشرف وتميز ولا يستحقون أن يكونوا هدفاً لملاحقات قضائية غير مبررة وذات دوافع سياسية». 

جو بايدن
مارك ميلي
لبيت الأبيض
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