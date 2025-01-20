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البابا يدعو بالحكمة والقوة لترامب

البابا يدعو بالحكمة والقوة لترامب
21 يناير 2025 01:57

الفاتيكان (وكالات)

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عبر البابا فرنسيس، أمس، عن أطيب أمنياته للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وذلك في رسالة تقليدية أُرسلت قبل حفل تنصيب الرئيس في واشنطن.
 وقال البابا، الذي عبر في السابق عن اختلافه الشديد مع خطاب ترامب المناهض للمهاجرين، إنه سيصلي من أجل أن يمنح الله ترامب الحكمة والقوة والحماية مع توليه الرئاسة لفترة ثانية. وأضاف بابا الفاتيكان «آمل أن يحقق الشعب الأميركي الازدهار تحت قيادتكم، ويسعى دائماً لبناء مجتمع أكثر عدلاً ليس فيه مكان للكراهية أو التمييز أو الإقصاء».
يأتي هذا غداة انتقاد البابا فرنسيس لخطة ترامب المزمعة لتكثيف إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة في أنحاء الولايات المتحدة، واصفاً إياها بأنها «مخزية». وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية إيطالية، قال البابا أمس الأول، إن «هذا من شأنه أن يجعل المهاجرين الذين لا يملكون شيئا يسددون الفواتير غير المدفوعة، ولا يمكن حل المشكلات بهذه الطريقة».

البابا فرنسيس
دونالد ترامب
الولايات المتحدة
رئيس الدولة
واشنطن
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