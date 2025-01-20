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مصر: ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار قطاع غزة

دمار واسع بالمباني السكنية في قطاع غزة (أرشيفية)
21 يناير 2025 01:56

القاهرة (الاتحاد)

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار قطاع غزة وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري، أمس، من المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرج، وفق المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي. 
وصرح المتحدث، في بيان نشرته الرئاسة المصرية، بأن الجانبين رحبا بالتقدم الذي تشهده العلاقات المصرية النمساوية في مختلف المجالات خلال المرحلة الراهنة، مؤكدين تطلعهما للبناء على ذلك لتعزيز العلاقات الثنائية بصورة استراتيجية وبشكل يحقق مصالح البلدين، وضرورة استمرار التشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً للتنسيق بشأنها. وأضاف المتحدث أن السيسي استعرض الجهود المصرية لضمان تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع بالشكل الكافي، وبما ينقذ القطاع من المأساة الإنسانية التي يواجهها. 
وثمَّن المستشار النمساوي الجهود المصرية للوساطة وحقن الدماء، مؤكداً تقدير بلاده للدور الجوهري الذي قامت به مصر لوقف إطلاق النار.

مصر
عبد الفتاح السيسي
غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
إعادة إعمار غزة
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