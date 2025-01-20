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مباحثات فلسطينية - أممية لتنسيق جهود الإغاثة للقطاع

شاحنة محملة بمساعدات لدى دخولها غزة (رويترز)
21 يناير 2025 01:57

رام الله (الاتحاد)

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بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مع كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاج، أمس، تنسيق الجهود المشتركة والخطوات العملية في تنفيذ خطة الحكومة للإغاثة والإنعاش المبكر، والاستجابة الطارئة لقطاع غزة. 
ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أطلع مصطفى، كاج على مخرجات اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول، بإنشاء غرفة عمليات حكومية طارئة لقطاع غزة، وستكون في حالة انعقاد دائم، وجاهزية لتوسعة العمل في تعزيز الإغاثة وإزالة الركام واستعادة الخدمات الأساسية، وتسلم المعابر وإعادة الإعمار. 
وأكد مصطفى أهمية تنسيق العمل والجهود الإغاثية عبر عنوان واحد وهو دولة فلسطين ومؤسساتها، لتجنب ازدواجية العمل، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، والعمل مع الشركاء الدوليين على إنجاز التقارير النهائية لحصر الأضرار في قطاع غزة، والمناقشات من أجل التحضير لعقد مؤتمر دولي للمانحين بالتنسيق مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية ذات الصلة. وأكدت كاج تقديم كل الإمكانيات واستمرار تنسيق الجهود المشتركة بين المؤسسات الأممية كافة مع مؤسسات دولة فلسطين التي لديها الخطط والإمكانيات والقدرات والخبرات لقيادة العمل في قطاع غزة.

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