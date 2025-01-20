الثلاثاء 21 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

350 ألف طن نفايات تهدد بكارثة إنسانية في غزة

فلسطينيون يشقون طريقهم بين الأنقاض والدمار خلال عودتهم إلى ما تبقى من منازلهم في شمال غزة (رويترز)
21 يناير 2025 01:57

حسن الورفلي (غزة، القاهرة)

أخبار ذات صلة
غوتيريش: ضم الضفة الغربية «انتهاك صارخ» للقانون الدولي
مباحثات فلسطينية - أممية لتنسيق جهود الإغاثة للقطاع

أعلنت بلدية مدينة غزة أن انتشار أكثر من 350 ألف طن من النفايات في أنحاء قطاع غزة، يهدد بكارثة إنسانية، وأن أكثر من 70% من الطرق دمرت بالكامل بسبب الاستهدافات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023.
وأشارت البلدية، في بيان، إلى أن أولويات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» هي إعادة الحياة إلى المدينة، وتأمين الخدمات، وإعادة فتح الشوارع. ودعت البلدية المنظمات الدولية ذات الاختصاص إلى التعاون وتقديم الخدمات والأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وقالت إنها قدمت قائمة بالاحتياجات اللازمة إلى المنظمات الدولية لمد يد العون وبدء عمليات إعادة تأهيل الشوارع في المدينة. وبحسب البلدية، هناك 350 ألف طن من النفايات متكدسة في وسط قطاع غزة، ما يهدد بانتشار الأوبئة، وهي بحاجة للإزالة السريعة لدرء المخاطر الناجمة عنها بأسرع وقت ممكن.
من جانبه، كشف الدفاع المدني في غزة عن حصيلة الخسائر البشرية والمادية منذ بداية أكتوبر 2023.
حيث أفاد الدفاع المدني بمقتل 99 فرداً من طواقمه وإصابة 300 آخرين، إلى جانب تدمير 17 مقراً ومركزاً للدفاع المدني من أصل 21 في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الاستهدافات الإسرائيلية أسفرت عن خسارة الدفاع المدني لـ85% من مركباته، التي دُمرت إما بشكل جزئي أو كلي.
وأضاف الدفاع المدني أنه تلقى أكثر من 500 ألف إشارة استغاثة جراء التعرض للخطر، منها 50 ألفاً لم تستطع طواقمه الوصول إليها.
وبحسب الدفاع المدني، فقد بلغ عدد القتلى الذين «تبخرت أجسادهم ولم يتم العثور على أثر لهم» بسبب القصف الإسرائيلي نحو 2842 قتيلاً. ولفت إلى أن طواقمه تبحث عن أكثر من 10 آلاف قتيل لا تزال أجسادهم تحت الأنقاض حتى الآن، مطالباً بإدخال طواقم دفاع مدني عربية وأجنبية بإمكانياتها كافة لمد يد العون في البحث عن جثامين القتلى. كما طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بإدخال المعدات الثقيلة لإزالة الركام وفتح الطرقات، والسماح بدخول الكرافانات من معبر رفح، مؤكداً أن الأولوية لدخول الشاحنات عبر المعابر كافة. وأعرب عن أمله في مواصلة تعزيز مستوى الأمن في محافظات القطاع.
في غضون ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أمس، إن 92% من المنازل في قطاع غزة، أي نحو 436 ألف منزل، دُمرت أو تضررت جراء العدوان الإسرائيلي، فيما نزح 90% من السكان عن بيوتهم. وقال الدكتور ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين، إن إعلان وقف إطلاق النار يبعث الأمل، ولكن التحدي الذي ينتظرنا مذهل، حيث ستكون معالجة الاحتياجات الهائلة واستعادة النظام الصحي مهمة معقدة وصعبة، بالنظر إلى حجم وتعقيد العمليات والقيود المترتبة عليها.

النفايات
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
فلسطين
إسرائيل
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
اليوم 22:13
محمد بن راشد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
اليوم 23:28
منصور بن زايد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
علوم الدار
منصور بن زايد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
اليوم 22:16
ترامب خلال أداء اليمين الدستورية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: بداية عصر جديد
21 يناير 2025
فلسطينيون يشقون طريقهم بين الأنقاض والدمار خلال عودتهم إلى ما تبقى من منازلهم في شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
350 ألف طن نفايات تهدد بكارثة إنسانية في غزة
21 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©