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انفجار في موقع لشركة بوش بألمانيا

انفجار في موقع لشركة بوش بألمانيا
21 يناير 2025 18:10

 لقي رجلان حتفهما إثر انفجار وقع في موقع تابع لشركة بوش بمدينة رويتلينجن جنوبي ألمانيا.
 وأفادت الشرطة بأن أحد الرجلين لفظ أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث صباحاً، بينما فارق زميله الحياة في المستشفى متأثراً بجراحه الخطيرة.
وأوضحت الشرطة أن كلا الرجلين كان يعمل لدى شركة خارجية. ووفقاً للتحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة، تسرب غاز السيلان من أسطوانة غاز مثبتة في الهواء الطلق.
 ولم تتضح الأسباب التي أدت إلى التسرب. ويستخدم غاز السيلان في عمليات المعايرة، وكانت أجهزة الإنذار دوت.
وعندما حاول العاملان التحقق من مصدر التسرب، تفاعل الغاز مع الهواء، مما أدى إلى وقوع الانفجار. وكان الرجلان على مقربة من موقع الحادث وأصابهما الانفجار بشكل مباشر، فيما أصيب عامل آخر بصدمة بسبب صوت الانفجار.
واشتبه المحققون في البداية في أن الحادث نتج عن استبدال أسطوانة الغاز قبل وقت قصير من الانفجار، لكن هذا الافتراض لم يتأكد. وتواصل الشرطة الجنائية تحقيقاتها.
وأكدت الشرطة عدم وجود خطر يهدد السكان، ولم تسجل أي أضرار مادية حتى الآن. 

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