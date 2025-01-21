الثلاثاء 21 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عشرات القتلى جراء حريق في منتجع بتركيا

عشرات القتلى جراء حريق في منتجع بتركيا
21 يناير 2025 18:36

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا أن 66 شخصاً قتلوا وأصيب 51 آخرون في حريق اندلع في فندق ليل الثلاثاء في منتجع للتزلج وسط تركيا وتم إخماده.
وقال الوزير الذي زار الموقع إن «عدد القتلى في حريق الفندق ارتفع إلى 66 شخصاً، فيما أصيب 51 شخصاً أحدهم في حال الخطر».
وبحسب الوزير، بات «الحريق الآن تحت السيطرة وعمليات التبريد» مستمرة.
وأكد أن الحريق اندلع بعد الثالثة فجراً (بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش) وأن 238 نزيلاً كانوا في فندق «غراند كارتال» الفخم المؤلف من اثني عشر طابقاً في منتجع كارتالكايا للتزلج على بعد 170 كيلومتراً شرق أنقرة.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن النيران انتشرت بسرعة إلى بقية المبنى بسبب الكسوة الخشبية الخارجية، وأظهرت صور ألسنة لهب كبيرة تتصاعد من النوافذ العلوية والسقف وأعمدة من الدخان الأسود.
ولم يعرف بعد سبب الحريق لكن الناجين عبروا عن مشاعر الغضب ونددوا بالإهمال.
واعتقلت السلطات التركية الثلاثاء أربعة مشتبه بهم بينهم صاحب الفندق.
وكتب وزير العدل يلماز تونش على منصة إكس «في إطار تحقيق يقوده ستة مدعين، تم اعتقال أربعة أشخاص بينهم صاحب الفندق».

 

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع تركيا وتعزي في ضحايا حريق فندق
ارتفاع ضحايا حريق بفندق في تركيا إلى 66
المصدر: آ ف ب
تركيا
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اليوم 16:37
الظاهري يحرز المركز الثاني في بطولة «فورمولا ريجونال»
الرياضة
الظاهري يحرز المركز الثاني في بطولة «فورمولا ريجونال»
اليوم 19:30
أنشيلوتي ينفي اعتزامه الرحيل عن تدريب ريال مدريد
الرياضة
أنشيلوتي ينفي اعتزامه الرحيل عن تدريب ريال مدريد
اليوم 19:20
شباب الأهلي.. «الانتصار العاشر»
الرياضة
شباب الأهلي.. «الانتصار العاشر»
اليوم 19:18
السماء تتزين باصطفاف 6 كواكب
الأخبار العالمية
السماء تتزين باصطفاف 6 كواكب
اليوم 19:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©