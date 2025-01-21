الثلاثاء 21 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

شولتس: أميركا أقرب الحلفاء لألمانيا

شولتس: أميركا أقرب الحلفاء لألمانيا
21 يناير 2025 18:47

خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الولايات المتحدة ستبقى أحد أقرب الحلفاء بالنسبة لألمانيا حتى بعد تولي الرئيس دونالد ترامب مهام منصبه. وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنه سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك؛ لأن هذا الأمر يصب في مصلحة الطرفين.
في الوقت نفسه، أكد شولتس أنه لا يجب أن يكون هناك «تملق زائف أو ترديد ما يقوله الطرف الآخر (يعني انعدام الرأي)».
وقال شولتس: «لا ينبغي لكل مؤتمر صحفي في واشنطن أو كل تغريدة أن تدفعنا إلى إجراء نقاشات وجودية عصبية. وهذا ينطبق أيضاً بعد انتقال السلطة الذي حدث في واشنطن بالأمس».
  وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن ترامب وإدارته سيشغلان العالم لسنوات قادمة. وأكد قائلا:«نستطيع أن نتعامل مع كل هذا، وسنقوم بذلك». ووصف شولتس التعاون الوثيق بين أوروبا والولايات المتحدة بأنه لا غنى عنه من أجل تحقيق السلام والأمن على مستوى العالم، كما أنه يمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية الناجحة. 

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
ترامب يكشف عن موعد زيارته للصين
المصدر: د ب أ
دونالد ترامب
أولاف شولتس
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اليوم 16:37
الظاهري يحرز المركز الثاني في بطولة «فورمولا ريجونال»
الرياضة
الظاهري يحرز المركز الثاني في بطولة «فورمولا ريجونال»
اليوم 19:30
أنشيلوتي ينفي اعتزامه الرحيل عن تدريب ريال مدريد
الرياضة
أنشيلوتي ينفي اعتزامه الرحيل عن تدريب ريال مدريد
اليوم 19:20
شباب الأهلي.. «الانتصار العاشر»
الرياضة
شباب الأهلي.. «الانتصار العاشر»
اليوم 19:18
السماء تتزين باصطفاف 6 كواكب
الأخبار العالمية
السماء تتزين باصطفاف 6 كواكب
اليوم 19:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©