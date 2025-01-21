استمرار غياب «تيك توك» عن متجري «آبل» و«جوجل» في أميركا

ظل تطبيق تيك توك غير متاح على متجري آبل وجوجل في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، بعد يوم من توقيع الرئيس الجديد دونالد ترامب على أمر تنفيذي يؤجل لمدة 75 يوماً تنفيذ حظر على تطبيق المقاطع المصورة القصيرة المملوك للصين.

وجاء الأمر وسط تزايد الشكوك بشأن مستقبل التطبيق الذي اختفى يوم السبت قبل وقت قصير من سريان قانون يقضي بأن يبيع المالك الصيني بايت دانس التطبيق، وإلا سيتم حظره في الولايات المتحدة استناداً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

ورغم أن تطبيق تيك توك استأنف خدماته بعد تأكيدات ترامب بأن الشركة وشركاءها لن يواجهوا غرامات باهظة إذا استمر تشغيل التطبيق، فإنه ليس متاحاً حتى الآن على متجري التطبيقات.

ويشكك المحللون في أن يكون سبب التأخير هو انتظار جوجل وأبل للحصول على حماية إضافية قبل تجاوز الحظر الذي يعاقب الشركات على استضافة أو توزيع التطبيق.

وقالت آبل على متجرها للتطبيقات «تيك توك وغيره من تطبيقات بايت دانس وتطبيقات غير متاحة في هذا البلد (أميركا) أو منطقتك» بينما قالت جوجل بلاي «تم إيقاف التنزيلات لهذا التطبيق مؤقتاً بسبب المتطلبات القانونية الحالية في أميركا».

ولم ترد جوجل وأبل وتيك توك على طلبات التعليق.