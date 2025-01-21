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مقتل شخص جراء انفجار في ميناء برشلونة

مقتل شخص جراء انفجار في ميناء برشلونة
21 يناير 2025 21:41

 لقي شخص حتفه عندما انفجر صهريج تخزين في ميناء مدينة برشلونة الإسبانية المطلة على البحر المتوسط، وفقاً لما أعلنته إدارة الدفاع المدني اليوم الثلاثاء.
وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى، بحسب ما كتبت هيئة الإنقاذ في منطقة كتالونيا على موقع «إكس».
كما تم معالجة شخصين آخرين في موقع الحادث من إصابات تعرضوا لها.
وأفادت الهيئة الإسبانية للإذاعة والتلفزيون «أر تي في إي» ووسائل إعلام أخرى بأن أعمال الصيانة تسببت في الانفجار الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء. ولم تتوفر تفاصيل إضافية حتى الآن. وتبين أن الصهريج كان يحتوي على مادة أسيتات الميثيل القابلة للاشتعال بشكل كبير.
وتمكنت فرقة إطفاء برشلونة من إخماد الحريق بعد نحو 40 دقيقة. 

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المصدر: د ب أ
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