الأربعاء 22 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يعتمد على جهود ترامب للسلام

زيلينسكي يعتمد على جهود ترامب للسلام
21 يناير 2025 22:39

 قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يأمل أن يساعد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب في التوصل إلى نهاية عادلة لحرب روسيا ضد بلاده. وتابع زيلينسكي في خطاب أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا اليوم الثلاثاء: «ترامب، كما قال لي، وذكر لاحقاً ذلك علناً، إنه سيفعل كل شيء لإنهاء الحرب هذا العام».
لكنه أضاف أن تحقيق السلام المستدام هو أكثر أهمية من وقف سريع للقتال. وقال زيلينسكي أمام التجمع السنوي للقادة السياسيين ورجال الأعمال والقادة الماليين: «نحن نخوض هذه الحرب على أراضينا. نحن نعرف جميع النقاط المؤلمة. نحن نفهم مدى الألم الذي نشعر به. لقد فقدنا شعبنا». وأضاف: «نريد إنهاء الحرب هذا العام - لكن ليس فقط بكلمة -بسرعة- بل أيضاً -بعدالة-».
وقال إن الأوكرانيين يستحقون أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم والعيش في «أمن». 
وتابع زيلينسكي قائلاً: «يبدو لي أن هذا هو الأمر الأكثر أهمية». وتعهد ترامب، الذي بدأ ولايته الثانية يوم الاثنين، خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب التي استمرت نحو ثلاث سنوات فور عودته إلى منصبه، لكن خطته لا تزال غير واضحة.
وفي خطابه، طلب زيلينسكي من الاتحاد الأوروبي المساعدة في التعامل مع ترامب وقال: «بالنسبة لنا، من المهم جداً أن تكون أوروبا صوتها عالٍ، حتى يكون هناك المزيد من الأصوات حول ترامب، ليفهم بوضوح التفاصيل والمخاطر». 

أخبار ذات صلة
ترامب يبدأ ولايته الثانية بسلسلة أوامر تنفيذية
فرنسا تدعو أوروبا لتقليل اعتمادها الأمني على أميركا
المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
دونالد ترامب
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«أونروا»: حجم الدمار في غزة يفوق قدراتنا
اليوم 01:25
طفل يحمل خبزاً على رأسه يمشي أمام مدرسة مدمرة في حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تؤكد ضرورة تحقيق انتقال سياسي شامل في سوريا
اليوم 01:25
ترامب يوقع أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يبدأ ولايته الثانية بسلسلة أوامر تنفيذية
اليوم 01:25
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 9 عسكريين بانفجار شمالي بغداد
اليوم 01:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©