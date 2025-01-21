الأربعاء 22 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فرنسا تدعو أوروبا لتقليل اعتمادها الأمني على أميركا

وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو
22 يناير 2025 01:24

باريس (وام)

أخبار ذات صلة
ترامب يبدأ ولايته الثانية بسلسلة أوامر تنفيذية
الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً للجيش اللبناني بقيمة 60 مليون يورو

قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، إن خطاب التنصيب الذي ألقاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب جرس إنذار قوي للعواصم الأوروبية، داعياً إلى تحديد إطار واضح للاستقلالية الدفاعية الأوروبية.
جاء هذا التصريح خلال مقابلة أجراها الوزير مع إذاعة «فرانس إنتر»، حيث تناول أهمية التحرك الأوروبي في ظل التغيرات السياسية الدولية. وقال لوكورنو: «ربما تكون حدة كلمات الرئيس الأميركي فرصة لإحداث صدمة تدفع الدول الأوروبية إلى إدراك أهمية بناء منظومة دفاعية مستقلة فأوروبا، لعقود طويلة، اعتمدت على المظلة النووية الأميركية ضمانة أمنية، وهي سياسة تحتاج إلى مراجعة جذرية في ظل المتغيرات الجيوسياسية الحالية.
وأشار إلى ضرورة أخذ تصريحات قادة القوى الكبرى بجدية، مشدداً على أن خطاب ترامب يعكس تحولاً في السياسة الأميركية تجاه أوروبا، مما يستدعي إعادة تقييم الأوروبيين لسياساتهم الدفاعية واعتماد نهج أكثر استقلالية، داعياً أوروبا إلى تحمل مسؤولياتها الأمنية بشكل أكبر، دون الاعتماد المفرط على الدعم الأميركي.

فرنسا
أوروبا
الاتحاد الأوروبي
أميركا
ترامب
دونالد ترامب
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«أونروا»: حجم الدمار في غزة يفوق قدراتنا
اليوم 01:25
طفل يحمل خبزاً على رأسه يمشي أمام مدرسة مدمرة في حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تؤكد ضرورة تحقيق انتقال سياسي شامل في سوريا
اليوم 01:25
ترامب يوقع أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يبدأ ولايته الثانية بسلسلة أوامر تنفيذية
اليوم 01:25
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 9 عسكريين بانفجار شمالي بغداد
اليوم 01:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©