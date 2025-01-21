«أونروا»: حجم الدمار في غزة يفوق قدراتنا

غزة (الاتحاد)

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، إن عملية إعادة إعمار قطاع غزة تفوق قدرات الوكالة؛ نظراً للضرر الشديد الذي لحق بكل مقومات الحياة في القطاع. وأضافت «الأونروا» في بيان: «يمكن للوكالة المساهمة في إعادة تأهيل البنى التحتية في المخيمات وعودة عمل الموظفين داخلها، وتشغيل الآبار التابعة لها»، مشيرةً إلى أن نشاطها تضاعف خلال اليومين الماضيين عقب دخول أكثر من ألف شاحنة مساعدات، حيث يعمل الآلاف من الموظفين بأقصى طاقة في عملية توزيع المواد الغذائية. وأوضحت أن عملية البحث عن المفقودين، الذين يتجاوز عددهم الآلاف تحت الأنقاض، تحتاج إلى تخطيط وعمل فرق خاصة لديها خبرة، خاصة فيما يتعلق بالقذائف غير المنفجرة التي قُدر عددها بعشرات الآلاف وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.