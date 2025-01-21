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إصابة 21 فلسطينياً بهجوم مستوطنين في الضفة الغربية

سيارتان أحرقهما مستوطنون في الضفة الغربية (أرشيفية)
22 يناير 2025 01:24

رام الله (الاتحاد)

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أصيب 21 فلسطينياً في هجمات شنها مستوطنون إسرائيليون على بلدتي «الفندق وجينصافوط» بمحافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: «طواقمنا تعاملت مع 21 إصابة خلال أحداث الفندق وجينصافوط قرب قلقيلية». وأوضح البيان أن 12 إصابة وقعت جراء الاعتداء بالضرب المبرح، و9 إصابات جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وفجر أمس، هاجم مستوطنون إسرائيليون مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، وأحرقوا منازل ومحال تجارية ومركبات لفلسطينيين. وقال لؤي تيم، رئيس بلدية «الفندق» بمحافظة قلقيلية، إن عشرات المستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين ومركباتهم على أطراف البلدة وأحرقوا مركبات عدة، وحطموا متاجر عدة. وأضاف أن «الوضع متوتر في البلدة، ونسمع أصوات إطلاق نار بين الحين والآخر لا نستطيع تحديد مصدره».
من جانبها، أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى هجوم واسع للمستوطنين على بلدتي «الفندق وجينصافوط»، وإحراق منازل ومركبات ومحلات تجارية.
وتقع المنازل والمحال المستهدفة على الشارع العام الذي يربط بين مدينتي نابلس وقلقيلية، ويسلكه المستوطنون.
وقال أحد شهود العيان: «نحو 40 مستوطناً هاجموا المنزل، كان بداخله والدتي وطفل صغير فقط، حاولوا حرقه».
وقال: «في البداية أحرقوا الشاحنة ومولداً كهربائياً، وفي بيت الجيران أحرقوا مركبة، ثم رشقوا المنزل بالحجارة، وكسرت النوافذ، وحاولوا حرقه».

الضفة الغربية
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