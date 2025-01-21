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هجوم على مكتب انتخابات بورتلاند بولاية أوريجون

هجوم على مكتب انتخابات بورتلاند بولاية أوريجون
21 يناير 2025 23:57

حطمت مجموعة من الملثمين عشرات النوافذ ورشوا رسوم جرافيتي مناهضة للحكومة على مبنى انتخابات مقاطعة مولتوماه فيما وصفته شرطة بورتلاند بولاية أوريجون الأميركية بأنه «هجوم مدبر».
 وأفادت الشرطة بأن الهجوم وقع قبل الثانية من صباح أمس الاثنين مباشرة وفر المشتبه بهم لدى وصول الشرطة إلى المكتب، الذي لم يكن به أحد في ذلك الوقت.
وقال بوب داي، رئيس شرطة بورتلاند، في مؤتمر صحفي: «إنه يشير أو يظهر ما أعتبره هجوماً مدبراً على هذا المبنى. كان عددهم يتراوح ما بين ثمانية وعشرة أشخاص». 
وكانوا في مسرح الجريمة لمدة دقيقتين على الأرجح، فحتماً قد جاءوا بعد إعداد خطة... وسرعان ما فروا بعد إحداث أضرار».
وأضاف أن رسوم الجرافيتي كانت مناهضة للسلطات والحكومة. 

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